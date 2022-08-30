Армія РФ знову обстріляла Миколаїв, є жертви

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва загинула принаймні одна людина, ще одна отримала поранення.

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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого", - написав він.

Сєнкевич закликав українців бути обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, що 29 серпня російські окупанти обстріляли центр міста Миколаїв. В результаті обстрілу двоє людей загинули та 24 отримали поранення. Також зруйновані приватні і багатоповерхові будинки.