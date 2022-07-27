Армія РФ знову обстріляла Миколаїв та область

Зранку 27 липня окупанти знову обстріляли Миколаїв. Не припиняють росіяни обстрілювати й населені пункти області.

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Про повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - зазначив Кім.

Окрім Миколаєва росіяни також не припиняли обстріли і інших районів області.

Вчора, 26 липня, о 10:25 внаслідок ворожих обстрілів в с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа господарчої будівлі та частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Також внаслідок обстрілів, 26 липня, у с. Котляреве Шевченківської громади горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає.

Після ворожих обстрілів, вчора, 26 липня у с. Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави.

Також, 26 липня, у с. Лимани Галицинівської громади відбулося займання пшеничного поля.

Вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки.

Вчора, 26 липня, орієнтовно о 16:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Зруйновані мережі електроопор та було влучання в домогосподарство. Постраждалих немає.

Також орієнтовно о 02:00, 27 липня, були обстріли поза межами с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Так, 26 липня у смт Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави.

Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.

Зазначимо, вранці 26 липня потужні вибухи прогриміли у Миколаєві. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.