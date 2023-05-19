Армія РФ знову обстріляла Нікопольщину: пошкоджено два підприємства

Російські військові не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Так, 19 травня ворог тричі обстріляв Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під ворожим вогнем був сам Нікополь і Червоногригорівська громада.

"У місті пошкоджені транспортне та приватне підприємства. Зачепило й оселі місцевих. Понівечено два будинки", - зазначив він.

Лисак повідомив, що в результаті атак люди не постраждали.

"Розмовляти з ворогом немає про що. Його треба знищувати, як їхній безпілотник сьогодні в районі Павлограда. За це окрема вдячність оборонцям неба з повітряного командування "Схід", - додав він.

Нагадаємо, вночі 19 травня Кривий Ріг зазнав ворожої атаки. Є руйнування на приватному промисловому підприємстві.