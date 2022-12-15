Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)

Російські війська вдень 15 грудня вчергове накрили Нікопольський район вогнем з важкої артилерії, повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією. У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Вони у лікарні. У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - написав керівник регіону.

В свою чергу, як вказує начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, денний обстріл з території навколо ЗАЕС прибережних територій Нікопольщини закінчився численними руйнуваннями.

Найбільше, за його словами, постраждали міста Марганець, Нікополь і Червоногригорівська громада. Очільник району також опублікував фотографії наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що зранку росіяни уже кілька разів обстрілювли зазначені громади: тоді повідомлялося про двох поранених літніх людей. А в ніч на четвер в Марганецькій громаді вибухами і уламками було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, пошкоджено газогін.