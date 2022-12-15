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Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)

Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E

Російські війська вдень 15 грудня вчергове накрили Нікопольський район вогнем з важкої артилерії, повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією. У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Вони у лікарні. У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - написав керівник регіону.

В свою чергу, як вказує начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, денний обстріл з території навколо ЗАЕС прибережних територій Нікопольщини закінчився численними руйнуваннями.

Найбільше, за його словами, постраждали міста Марганець, Нікополь і Червоногригорівська громада. Очільник району також опублікував фотографії наслідків обстрілу.

Фото 2 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 3 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 4 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 5 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 6 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 7 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 8 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 9 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 10 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 11 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 12 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 13 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 14 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 15 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 16 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 17 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 18 — Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район: у Марганці є вбитий та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E

Нагадаємо, що зранку росіяни уже кілька разів обстрілювли зазначені громади: тоді повідомлялося про двох поранених літніх людей. А в ніч на четвер в Марганецькій громаді вибухами і уламками було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, пошкоджено газогін.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов