Армія РФ знову обстріляла Херсонщину, серед постраждалих - представник іноземної преси

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Херсонщину. Так, 26 квітня внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років", - зазначив він.

Крім того, росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.

Нагадаємо, росіяни 25 квітня 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.