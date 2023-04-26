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Війна Війна
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Події
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Армія РФ знову обстріляла Херсонщину, серед постраждалих - представник іноземної преси

Херсонська область. Фото: Wikimapia
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Херсонщину. Так, 26 квітня внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років", - зазначив він.

Крім того, росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав  іноземний представник преси.

Нагадаємо, росіяни 25 квітня 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Ніна Комащенко