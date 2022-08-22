Армія РФ знову вдарила по Миколаєву

Вночі 22 серпня російські окупанти знову вдарили по Миколаєву. Наразі відомо про влучання на територію підприємства.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства", - зазначив Кім.

За його словами, попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Також ворог продовжує обстрілювати Миколаївську область.

Так, вдень, 21 серпня, о 13:00 відбувся ворожий обстріл околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих та руйнуваннь немає.

Ввечері, 21 серпня, о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор. У результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала поранення.

Вчора, 21 серпня, протягом дня були обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Вчора, 21 серпня, протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Зазначимо, у ніч проти 21 серпня російські військові обстріляли Миколаївську область.

А 20 серпня окупанти обстріляли Вознесенськ Миколаївської області, потрапивши до житлових будинків.

Станом на 20 серпня, за оцінками влади Миколаєва, російські окупанти завдали руйнувань обласному центру на суму понад 813 мільйонів гривень.