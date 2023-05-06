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Події
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Армія РФ знову вдарила по Нікополю: є постраждалі

Наслідки обстрілу. Фото: обласна прокуратура
Наслідки обстрілу. Фото: обласна прокуратура

Російські окупаційні війська в суботу, 6 травня, вчергове обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У результаті обстрілу постраждало четверо людей", - йдеться у повідомленні.

Також через ворожий артилерійський обстріл пошкоджено, крім підприємства, приватні будинки та газопровід.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, в ніч на 6 травня загарбники спрямували на Дніпропетровщину безпілотники, а по Нікополю били з артилерії.

Автор:
Ніна Комащенко