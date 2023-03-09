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Події
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Армія РФ знову вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Запорізькій області

Армія РФ знову вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Запорізькій області

Російські окупаційні війська ввечері 9 березня знову атакували Запорізьку область. 

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Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

"Ворог тероризує цивільне населення Запорізького краю. Ввечері російські ракети  продовжили трощити об'єкти критичної інфраструктури нашої області", - йдеться у повідомленні.

Відповідні підрозділи вже працюють на місці. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.

Автор:
Ніна Комащенко