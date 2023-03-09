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Армія РФ знову вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Запорізькій області
Російські окупаційні війська ввечері 9 березня знову атакували Запорізьку область.
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Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.
"Ворог тероризує цивільне населення Запорізького краю. Ввечері російські ракети продовжили трощити об'єкти критичної інфраструктури нашої області", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.