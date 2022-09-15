Армія РФ знову вдарила ракетами по Запоріжжю

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 15 вересня завдала удару по Запоріжжю. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки.Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста", - зазначив Куртєв.

За його словами, за цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 12 вересня, близько 00:40, завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області.

Чотирма ракетами С-300 було уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста.