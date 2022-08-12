Армія РФ зруйнувала корпус одного з університетів Харкова

12 серпня, близько 02:51, Слобідський район Харкова зазнавав обстрілів. Росіяни зруйнували корпуси одного з освітніх закладів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ракету С-300 запустили з території Бєлгородської області РФ. В районі влучання ракети відсутні воєнні об'єкти.

Днем раніше, зранку 11 серпня, ракета влучила у двір житлового будинку у Київському районі Харкова.