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Армія РФ зруйнувала корпус одного з університетів Харкова
12 серпня, близько 02:51, Слобідський район Харкова зазнавав обстрілів. Росіяни зруйнували корпуси одного з освітніх закладів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти", — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ракету С-300 запустили з території Бєлгородської області РФ. В районі влучання ракети відсутні воєнні об'єкти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Днем раніше, зранку 11 серпня, ракета влучила у двір житлового будинку у Київському районі Харкова.