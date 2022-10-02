Армія РФ зруйнувала ракетним ударом об'єкт промислової інфраструктури в Запоріжжі

Зранку 2 жовтня російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає.

"Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений", — прокоментував Старух.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 вересня росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.

Зазначено, що серед загиблих є двоє дітей (11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик) і 36-річний працівник місцевого управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.