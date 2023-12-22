Атака дронами: на Миколаївщині є влучання, на Одещині пошкоджено зерносховище

У ніч проти 22 грудня російські терористи запустили 28 ударних БПЛА типу Shahed з трьох напрямків. Українські сили ППО знищили 24 безпілотники. На Одещині ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, а у Київській області пошкоджені три приватні будинки.

ППО вночі знищила 24 з 28 "Шахедів"

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі РФ запустила дрони з трьох районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

У результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

На Київщині пошкоджені три приватні будинки

У Київській області 22 грудня внаслідок російської масованої атаки безпілотниками пошкоджені три приватні будинки, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Активно працювали сили ППО по ворожих цілях. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає.

Як зазначив Кравченко, в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

"Людям, чиє майно пошкоджено, разом з місцевою владою буде надана вся необхідна допомога", - запевнив начальник ОВА.

На Миколаївщині є влучання, на Одещині пошкоджено зерносховище

Як повідомляють Сили оборони півдня, ворог знов вдався до масованої атаки, в тому числі південних регіонів.

Підрозділами протиповітряної оборони знищено 17 БпЛА типу "Shahed-131/136", випущених з тимчасово окупованого Криму.

10 дронів знищено на Миколаївщині

4 на Херсонщині

3 на Одещині.

На жаль, не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали.

На Одещині ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано.

На Херсонщині загинула людина

За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed", повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 65 снарядів.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Ворог за добу обстріляв 20 населених пунктів Харківщини

Російські війська впродовж доби обстріляли 20 населених пунктів Харківської області, використовували артилерію, міномети та авіацію, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов .

За його словами, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району; Веселе Харківського району; Гатище Чугуївського району.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району.

Також окупанти обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.

Армія РФ 181 раз обстріляла Запорізьку область

Російські війська за минулу добу, 21 грудня, 181 раз обстріляли Запорізьку область, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

156 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Левадного, Темирівки, Лугівського, Кам'янського, Степового, Плавнів, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

Загарбники здійснили ракетний удар по Запоріжжю, 3 РСЗВ-обстріли Гуляйполя та Оріхова, 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці Полтавці та Роботиному, а також гатили з авіації по Оріхову, Преображенці, Роботиному й Новоандріївці.

За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня ворог здійснив чергову атаку "шахедами" на Київ. Зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Соломʼянському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому.