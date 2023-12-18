Атака дронами, на Харківщині підірвався чоловік та загиблий на Херсонщині: ситуація у регіонах

У ніч на 18 грудня українська протиповітряна оборона збила всі п'ять дронів, які запустили російські окупанти. Минулої доби російська армія здійснила 80 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула.

ППО вночі знищила п'ять з п'яти «Шахедів»

Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі 18 грудня росіяни запустили п’ять ударних БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині загинула людина

За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула.

Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі російські війська накрили артилерійським вогнем Нікополь. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Наслідки ворожої атаки наразі встановлюються.

На Харківщині підірвався чоловік

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району; Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, авіаційних ударів також зазнала Петропавлівка Куп'янського району.

Крім того, у результаті ворожого обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає.

Також у селі Глушківка Куп'янського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 р.н. Потерпілого з акубаротравмою та пораненням обох кистей доставили до лікарні. Стан – середньої тяжкості.

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів Запорізької області - зафіксовано 118 ударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, загарбники обстріляли з РСЗВ Роботине та атакували 11 безпілотниками Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Роботине й Левадне.

106 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Чарівного, Білогір'я, Преображенки, Лугівського, Полтавки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Миколаївщині дрон пошкодив приватний будинок

Протягом 17 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136», повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у селі Дніпровське Куцурубській громаді внаслідок застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади.

Як повідомив очільник області, постраждалих немає.