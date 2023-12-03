Атака дронами, руйнування і поранені: як минула ніч в регіонах

У ніч на 3 російська армія атакувала мирні міста України 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Ударні дрони були запущені у декілька хвиль. Силами ППО було знищено 10 безпілотників.

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією очільника Миколаївської області Віталія Кіма, у небом над областю було знищено 8 ворожих дронів. Також минулої доби ворог з реактивних систем залпового вогню вдарив по населеному пункту Березанської громади. Пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. В одному із будинків виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Решта дронів були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

На Харківщині протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу смт. Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району було пошкоджено 5-ти поверховий багатоквартирний будинок. Крім того, під вогнем ворога перебували Уди та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

За минулу добу росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 397 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

По Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали, територію заводу у Херсоні, електромережу у Херсонському районі.

Що стосується Дніпропетровської області, то за інформацією ОВА, пізно ввечері Нікопольщина двічі була під ворожим вогнем. Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії.

Наразі наслідки обстрілів уточнюються.

Окрім цього, російські окупанти здійснили обстріл Олександрівки Семенівської громади Чернігівської області, внаслідок чого двоє людей отримали поранення, пошкоджено два, а також об'єкт цивільної інфраструктури, повідомляє Оперативне командування "Північ". Загалом протягом доби окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.

У Донецькій області в Очеретинській громаді внаслідок обстрілів було пошкоджено будинок у Соловйовому. У Мар'їнській громаді під вогнем опинилися Красногорівка, Костянтинівка і Георгіївка. На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. Новоекономічне Гродівської громади зазнало 5 ракетних ударів, інформують в ОВА.

На Горлівському напрямку росіяни скинули керовану авіабомбу на Щербинівку Торецької громади — пошкодили 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і промислова будівель.