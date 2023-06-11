Атака дронів на Білопілля: вщент знищено мерію та навчальний заклад (ФОТО)

Внаслідок атаки з Росії ударними безпілотниками типу Shahed в ніч на 11 червня у прикордонному місті Білопілля вогнем вщент зруйновано три будівлі. Про це повідомляють в Сумській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог близько 0:50 атакував центр населеного пункту трьома дронами. Окрім зазначеного, внаслідок атаки уламками посічені фасади багатоповерхівки, у багатьох приміщеннях вибито вікна.

За процесуального керівництва обласної прокуратури управління Служби безпеки України в Сумській області розпочало розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, в Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що атака на Білопілля в неділю відбулася групою з чотирьох БПЛА Shahed Відбулися влучання по адмінбудівлі, приміщенню навчального закладу та виробничих приміщеннях. Окрім цього, зафіксовано обстріл громади з реактивної системи залпового вогню (сім вибухів).

Судячи з опублікованих прокуратурою фото, йдеться про будівлю міської ради, а також будівлю, розташовану навпроти неї. Також видно, що біля п'ятиповерхівки на вулиці Сумській, між якою та мерією саме розташована гімназія №5, утворилася велика воронка, що заповнилася водою.

Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що 24 березня росіяни обстріляли Білопілля, випустив близько сотні снарядів різних видів озброєння: тоді загинули дві людини, а дев'ять були поранені. Було вщент зруйновано частину будівлі поліції та школи №4.