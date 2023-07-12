Атака дронів на Київ: ППО знищила усі ворожі безпілотники

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, окупанти використали баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години", - підкреслили в КМВА.

Там додали, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам ППО.

Наразі інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня ворог атакував Київ безпілотниками “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.

Попередній раз ворог атакував Київ 2 липня. Тоді росіяни також застосували "Шахеди".