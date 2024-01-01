Атака дронів у новорічну ніч: в Одесі загинув підліток, у Львові вщент згорів музей Шухевича (ФОТО, ВІДЕО)

Одна людина загинула і три госпіталізовані з пораненнями внаслідок атаки дронами на Одесу у ніч на 1 січня. Про це повідомили начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок падіння кількох безпілотників та їх уламків було пошкоджено житлові будинки, також виникли пожежі. В місцях ліквідації наслідків було задіяно 99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Загалом внаслідок російської атаки постраждали дев'ять людей (решта отримали медичну допомогу на місці). Загиблий був 15-річним підлітком. Зокрема, судячи з матеріалів одеських Telegram-каналів, влучання уламку дрону відбулося в один з житлових комплексів Kadorr в районі Аркадії.

За даними оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, протягом 11 годин дронової атаки у новорічну ніч в Одеській області було збито 28 БПЛА типу Shahed-131/136, у Миколаївській - 14, у Вінницькій - 5, у Дніпропетровській - 2, у Херсонській та Кіровоградській - по 1.

"Очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону. В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Частину дронів близько опівночі ворог спрямував на житлові квартали спальних районів. Внаслідок падіння збитих дронів пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди.

Судячи з опублікованих ОК "Південь" фото, пошкоджено, зокрема, скління будинків на розі вулиць Академіка Заболотного та Семена Палія на житломасиві Котовського. За повідомленнями одеських Telegram-каналів, загиблий підліток під час атаки знаходився саме на балконі будинку по Заболотного, 54.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Дом по улице Заболотного, 54. Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Дом по улице Семена Палия, 107. Фото: ОК "Південь" Пошкоджений ЖК Kadorr. Фото: Одеська обласна прокуратура Пошкоджений ЖК Kadorr. Фото: Одеська обласна прокуратура Пошкоджений ЖК Kadorr. Фото: Одеська обласна прокуратура Пошкоджений ЖК Kadorr. Фото: Одеська обласна прокуратура Пошкоджений ЖК Kadorr. Фото: Одеська обласна прокуратура Пошкоджений ЖК Kadorr. Фото: Одеська обласна прокуратура

Атака дронів на Львівщину

У Львові ж внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа в музеї генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. За попередніми даними, без постраждалих.Також повідомляється, що внаслідок падіння уламків безпілотника Shahed у місті Дубляни Львівської громади загорівся дах гуртожитка.

Судячи з опублікованих ДСНС фото, музей Шухевича зруйнований і згорів ущент, а в Дублянах було пошкоджено головний корпус Львівського національного університету природокористування.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, регіон атакували 10 безпілотників Shahed. У Дублянах ударною хвилею вибито понад 60 вікок в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. В навчальних корпусах аграрного університету знищено понад 600 квадратних метрів покрівлі та перекриття. Музей Шухевича ж знищено повністю, також у цьому ж передмісті Білогорща постраждало кілька приватних будівель: там повилітали вікна й двері.

Атака дронів на Дніпропетровщину та інші регіони

У Дніпрі ж, за даними начальника ОВА Сергія Лисака, ворожий БПЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання, однак протягом години пожежники приборкали вогонь.

У П'ятихатській громаді 1500 родин залишалися без світла через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередачі. Фахівці оперативно заживили оселі.

Тим часом Нікопольський район знову був під артилерійськими обстрілами. Загарбники випустили по районному центру понад десяток снарядів. Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті два гаражі, газогони і електромережі.

На Миколаївщині ж, за даними ОК "Південь" зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт, яке спричинило потужну пожежу. Втім, вогнеборці швидко її ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, в Тульчинському районі Вінницької області уламками збитого ворожого безпілотника було пошкоджено гараж і скління кількох будинків. Люди залишилися неушкоджені.

Загалом у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БПЛА типу Shahed. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава (Крим), Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131, з яких вдалося збити 87. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з окупованих територій Херсонської і Запорізької областей.