Атака дронів: вночі у Москві та окупованому Криму лунали вибухи (ВІДЕО)

Вночі 30 липня у Москві та тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи. З'ясувалося, що місто та півострів атакували безпілотники.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.

Так, Москву атакували три дрони. Один з них нібито збили в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами радіоелектронної боротьби, після чого вони впали на території комплексу "Москва-Сіті".

За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки безпілотників нібито постраждала одна людина.

Також російські ЗМІ повідомляють, вночі об'єкти в окупованому Криму атакували 25 безпілотників. Там додають, що постраждалих та руйнувань немає.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

Москва й область неодноразово зазнавали ударів із дронів. Зокрема, 3 травня в мережі зʼявилися відео, як безпілотник атакує купол Сенатського палацу Кремля й палає вогонь. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Тоді президент України Володимир Зеленський сказав, що країна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали й 30 травня. А 21 червня росЗМІ писали, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї.

Четверта масова атака сталася 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Як зауважував журналіст Христо Грозєв, поряд із ними розташовані об'єкти Головного розвідувального управління РФ.