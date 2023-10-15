Атака на Авдіївку. В ISW розповіли про проблеми окупантів при наступі

Російські окупанти при наступі на Авдіївку Донецької області зіткнулися з проблемами у вигляді українських оборонних укріплень і недостатнього медичного забезпечення.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 14 жовтня.

Зазначається, що під час поточних операцій загарбники використовують більшу кількість бронетехніки, ніж зазвичай.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що російські сили незначно просунулися на північ від Авдіївки. А кадри від 14 жовтня, свідчать, що війська РФ просунулися на південь від Авдіївки.

Однак протягом цих двох днів російські джерела стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для наступу окупантів.

Також російські джерела вказували, що просуванню перешкоджають проблеми з медичним забезпеченням. Своєю чергою речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що більшість втрат загарбників на Авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та заповненістю місцевих лікарень.

У ISW також вказують, що українські захисники 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.

Авдіївка: ситуація в місті

Останніми днями Авдіївка зазнає численних обстрілів, біля міста тривають важкі бої. Як повідомляв командир 59-ї окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський виданню The Washington Post, окупанти намагаються оточити місто з півдня і півночі.

Військовий розповідав, що загарбники зосередили в напрямку Авдіївки до трьох нових бригад, а чотири їхні батальйони зазнали втрат і втратили боєздатність.

Вранці 14 жовтня начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав, що над населеним пунктом, де залишаються 1620 осіб, постійно кружляють безпілотники. Як тільки окупанти бачать збір людей, вони наносять туди удари. У місто призупинили завезення гуманітарних вантажів, евакуація ускладнена.

У звіті Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 15 жовтня йдеться, що на Авдіївському напрямку війська РФ не полишають спроб прорвати українську оборону, проте безуспішно. Протягом минулої доби українські захисники відбили 15 атак окупантів у районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське.