Атака на Кримський міст. Зʼявилися супутникові знімки пошкоджень (ФОТО)

Кримський міст, на якому вночі сталися вибухи, отримав серйозні пошкодження. Це підтверджують супутникові знімки компанії Maxar Technologies, які оприлюднив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"Нові супутникові знімки, які зібрала Maxar, показують пошкодження незаконного російського Кримського мосту після ранкової атаки", – написав він.

New satellite imagery collected by @Maxar reveals the damage to Russia's illegal Crimea Bridge after this morning's attack. Our @FT story on it here: https://t.co/80WYLdw59l pic.twitter.com/Ot8JChv7JC — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 17, 2023

Кримський міст: атака 17 липня

У ніч на понеділок, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Пізніше з'явилися фото, які підтверджують руйнування щонайменше одного прольоту мосту. Внаслідок інциденту автомобільний рух на незаконному обʼєкті зупинили.

Російська влада звинуватила у вибухах Україну, заявивши про атаку двома аквадронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи на Кримському мосту були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.

Сама СБУ використала творчість Тараса Шевченка, щоб прокоментувати інцидент:

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика - народна. Слова – СБУ".

А речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначив, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги. При цьому він нагадав, що обʼєкт є одним із транспортних коридорів для російських окупантів.