Удар по Кривому Рогу. Кількість загиблих зросла до шести

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який російські окупанти здійснили 31 липня, зросла кількість загиблих і постраждалих. Про це о 17:37 повідомив очільник Дніпропетрвської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загинули шестеро людей. Крім того, зафіксовано вже 75 постраждалих, серед яких шестеро – це діти.

Також відомо, що 22 людини госпіталізовано, двоє з них – у важкому стані.

Кривий Ріг: атака 31 липня

Війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу вранці понеділка. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, інша зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку.

Кількість загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу неодноразово зростала.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 ст. 438 КК України).

На удари по Кривому Рогу та Херсону (там вранці унаслідок атаки загинув працівник комунального підприємства) відреагував, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що останніми днями ворог уперто б’є по містах, обстрілює цивільні об'єкти й житло, "але цей терор не злякає і не зламає".