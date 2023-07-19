Атака РФ по Одеській області: пошкоджені будинки, зерновий термінал та багато постраждалих

Російські війська вночі атакували Одеську область десятками ракет та безпілотників, внаслідок чого пошкоджені будинки, зерновий термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. Постраждали понад 10 людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони Shahed-136.

"Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані", - зазначив він.

За його словами, росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру "Онікси" і Х-22. Вони влучили у зерновий і олійний термінал, внаслідок чого пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялася пожежа, всі служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, є влучання в промисловий об'єкт в Одеському районі, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м

Також в небі над Одещиною було збито 8 дронів типу Shahed-136. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, там постраждало двоє цивільних.

"Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 19 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками з південного напрямку. Сили ППО знищили 37 повітряних цілей.