Атака "шахедами" та загиблий у Херсонській області: як минула ніч в регіонах

У ніч на 12 грудня російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму. Усього зафіксовано пуски 15 ударних дронів, дев’ять із яких було збито.

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Про це повідомили Повітряні сили України.

Крім того, увечері 11 грудня, на Запоріжжі та Дніпропетровщині знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59

Також протягом доби окупанти завдали ударів по кільком областям України.

За минулу добу Херсонська область потерпала від обстрілів 125 разів. Окупанти випустили 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону прилетіло 43 снаряди, інформує голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо - отримали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини: Охрімівка, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Плетенівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами, близько 21:43 у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п’ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо: армія рф застосувала КАБ.

По Запорізькій області військовослужбовці РФ завдали 74 удари, під ворожим вогнем 18 населених пунктів, повідомляють в ОВА.

Окупанти здійснили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному й Лугівському та обстріляли з РСЗВ Роботине.

66 артударів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новодарівки, Полтавки, Малинівки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. Місцеві жителі не постраждали.

У Миколаївській області протягом доби росіяни неодноразово завдавали артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій, повідомляє очільник області Віталій Кім.

За його словами, попередньо постраждалих немає, але інформація уточнюється.