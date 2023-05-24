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Атака ворожих дронів на Харківщину спричинила пожежі

Атака ворожих дронів на Харківщину спричинила пожежі
Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Липці Харківського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі.

Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби.

Внаслідок російської агресії отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У місті Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані.              

Крім того, цєї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли 4 пожежі через удари дронами-камікадзе Shahed.

Фото 2 — Атака ворожих дронів на Харківщину спричинила пожежі

"Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі", - уточнив Синєгубов.

Фото 3 — Атака ворожих дронів на Харківщину спричинила пожежі

Він додав, що на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля Кислівки та Котлярівки. 

Нагадаємо, напередодні ворог завдав удару 2 ракетами С-300 по Харківщині. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі у районі села В'язове Харківського району. Руйнувань та постраждалих немає.

Автор:
Світлана Манько