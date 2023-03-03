Атаки російської артилерії на Дніпропетровщину не вщухають: окупанти випустили понад три десятки снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 3 березня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину. Ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цiєї ночi агресор двiчi цiлив по Нікопольському району. Пiд обстрiли з важкої артилерiї потрапила Марганецька громада", - зазначив він.

За його словами, наразі рятувальники обстежують територiї, де сталися прильоти, та з’ясовують наслідки ударів.

Крім того, протягом доби 2 березня цілий день російська армія била по Нікопольському району. Ворог випустив з важкої артилерiї понад три десятки руйнівних снарядів.

Двічі під обстріл потрапила Марганецька громада. Там пошкоджені два будинки та стільки ж автівок. Також понівечений гараж.

Цілив агресор і по Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо,минулої доби через російські обстріли у Нікополі пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека.