Атаки російської артилерії на Херсонщину не вщухають: поранені дві людини

Російські окупаційні війська протягом доби 7 лютого 29 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 29 разів атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 6 лютого на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.