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Атаки російської артилерії на Херсонщину не вщухають: загинули дві людини
Російські окупаційні війська протягом доби 25 лютого 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Там зазначають, що російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Херсон армія РФ атакувала 13 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, а також територію підприємства.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 24 лютого Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, будівлі дошкільного закладу освіти й медичного закладу.
А 23 лютого окупаційні війська РФ обстріляли одну з міських лікарень Херсона. Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу.