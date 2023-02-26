Атаки російської артилерії на Херсонщину не вщухають: загинули дві людини

Російські окупаційні війська протягом доби 25 лютого 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Херсон армія РФ атакувала 13 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, а також територію підприємства.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 24 лютого Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, будівлі дошкільного закладу освіти й медичного закладу.

А 23 лютого окупаційні війська РФ обстріляли одну з міських лікарень Херсона. Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу.