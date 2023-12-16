Атаки "шахедами" й не тільки: як минули доба та ніч у регіонах

Російські окупанти протягом доби 15 грудня обстріляли низку регіонів України, внаслідок чого є поранені цивільні. А в ніч на 16 грудня загарбники здійснили, зокрема, масовану атаку ударними безпілотниками.

Війська РФ поранили кількох людей на Херсонщині

У Херсонській області протягом минулої доби росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та медичну установу, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. За його словами, через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Також чиновник поінформував, що вночі були "прильоти" по Херсону, внаслідок яких один чоловік отримав поранення кінцівок, а інший – осколкову травму голови.

Ворог влучив поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкодивши приміщення.

Крім того, в Степанівці уламки впали поблизу медзакладу – там поранення отримав лікар, який був на робочому місці.

Зауважимо, що ввечері 15 грудня про поранених повідомляв й очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Постраждалих зафіксували внаслідок обстрілів Нікополя, який окупанти атакували з важкої артилерії.

Повітряна тривога: скільки "шахедів" збили?

Вночі росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ, зазначили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ворог застосував 31 дрон Shahed-136/131. Українські військові збили 30 апаратів у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.