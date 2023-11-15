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Атаки Запорізької та інших областей: як минув день у регіонах (ФОТО)
Російські окупанти протягом дня 15 листопада обстріляли низку регіонів України, жертви є в Запорізькій та Сумській областях.
- Ракетні удари по Запорізькому району: двоє людей загинули
- Обстріли Дніпропетровщини: росіяни вдарили з артилерії
- Ситуація на Сумщині: окупанти здійснили 10 обстрілів
Ракетні удари по Запорізькому району: двоє людей загинули
Вранці загарбники завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району, повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.
Унаслідок цього семеро людей отримали поранення, а двоє чоловіків віком 31 та 34 роки загинули. Обидва загиблих – це рятувальники ДСНС, які після першого удару прибули ліквідовувати наслідки влучання.
Як зазначили в Запорізькій обласній прокуратурі, атаку було здійснено по одному з сіл. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, господарчі споруди та автомобілі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріли Дніпропетровщини: росіяни вдарили з артилерії
На Дніпропетровщині вранці ворог атакував Нікопольський район, поінформував керівник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, війська РФ вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Решта дня в регіоні минула без обстрілів.
Ситуація на Сумщині: окупанти здійснили 10 обстрілів
У Сумській області протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, повідомила пресслужба ОВА. Загалом у регіоні зафіксовано 46 вибухів.
Краснопільську громаду загарбники обстріляли з міномету, дрону-камікадзе FPV й станкового автоматичного гранатомета, а також скинули ВОГ із безпілотника.
У Середино-Будській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів поранено місцевого жителя.
На територію Хотінської громади війська РФ скинули шість мін.
А по Юнаківській громаді здійснено артобстріл з САУ.