Атаки Запорізької та інших областей: як минув день у регіонах (ФОТО)

Російські окупанти протягом дня 15 листопада обстріляли низку регіонів України, жертви є в Запорізькій та Сумській областях.

Ракетні удари по Запорізькому району: двоє людей загинули

Вранці загарбники завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району, повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.

Унаслідок цього семеро людей отримали поранення, а двоє чоловіків віком 31 та 34 роки загинули. Обидва загиблих – це рятувальники ДСНС, які після першого удару прибули ліквідовувати наслідки влучання.

Як зазначили в Запорізькій обласній прокуратурі, атаку було здійснено по одному з сіл. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Уламки після обстрілів Запорізької області. Фото: Запорізька обласна прокуратура / Facebook

Обстріли Дніпропетровщини: росіяни вдарили з артилерії

На Дніпропетровщині вранці ворог атакував Нікопольський район, поінформував керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, війська РФ вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Решта дня в регіоні минула без обстрілів.

Ситуація на Сумщині: окупанти здійснили 10 обстрілів

У Сумській області протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, повідомила пресслужба ОВА. Загалом у регіоні зафіксовано 46 вибухів.

Краснопільську громаду загарбники обстріляли з міномету, дрону-камікадзе FPV й станкового автоматичного гранатомета, а також скинули ВОГ із безпілотника.

У Середино-Будській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів поранено місцевого жителя.

На територію Хотінської громади війська РФ скинули шість мін.

А по Юнаківській громаді здійснено артобстріл з САУ.