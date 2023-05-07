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Авіація РФ вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині: є руйнування
Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Херсонщину. Так, 7 травня ворог знову вдарив по селам Кізомис та Янтарне.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено газогін та близько семи будинків, з них три повністю знищені. Обійшлося без постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, внаслідок чого 62-річна жінка дістала поранення.
Нагадаємо, росіяни протягом доби 6 травня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.