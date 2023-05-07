ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Авіація РФ вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині: є руйнування

Херсонська область. Фото: Wikimapia
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Херсонщину. Так, 7 травня ворог знову вдарив по селам Кізомис та Янтарне.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

осійська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено газогін та близько семи будинків, з них три повністю знищені. Обійшлося без постраждалих.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, внаслідок чого 62-річна жінка дістала поранення.

Нагадаємо, росіяни протягом доби 6 травня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Ніна Комащенко