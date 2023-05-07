Авіація РФ вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині: є руйнування

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Херсонщину. Так, 7 травня ворог знову вдарив по селам Кізомис та Янтарне.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено газогін та близько семи будинків, з них три повністю знищені. Обійшлося без постраждалих.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, внаслідок чого 62-річна жінка дістала поранення.

Нагадаємо, росіяни протягом доби 6 травня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.