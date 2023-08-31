Авіакатастрофа на Донеччині: пілоти уникали можливого ураження російським винищувачем, – ЗСУ

Пілоти гелікоптерів Мі-8, які загинули в авіакатастрофі на Донеччині 29 серпня, уникали можливого ураження з боку російського винищувача.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі "Суспільне Донбас".

За його словами, під час того, коли українські повітряні судна летіли на завдання, відбувся виліт російського Су-35.

"Для того, аби уникнути імовірного ураження, вони заходили на посадку і сталася авіакатастрофа", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що поки що невідомо, внаслідок чого саме сталася авіакастрофа. Наразі працює комісія, деталі будуть встановлені згодом.

Катастрофа Мі-8: що відомо

30 серпня стало відомо, що напередодні на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського. Речник бригади Євген Ракіта повідомив "Суспільному", що це сталося під час виконання бойового завдання. Полеглі мали офіцерські звання. Про одного з пілотів відомо, що він родом із Полтавщини.

"Українська правда" з посиланням на джерела в силових структурах писала, що 29 серпня в Краматорському районі Донецької області впали військові гелікоптери Мі-8. Повітряні судна повністю знищено.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 Кримінального кодексу України ("Порушення правил польотів або підготовки до них"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 15 років. Розслідуванням займається ДБР.