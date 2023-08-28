Авіакатастрофа на Житомирщині: у ДБР розповіли про кілька версій слідства

Слідство вивчає кілька можливих версій авіакатастрофи на Житомирщині, яка сталася 25 серпня. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що попередня кваліфікація, як і повідомлялося раніше, – порушення правил польотів або підготовка до них.

"Але також наразі слідством будуть розглядатися версії, такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія – порушення при організації здійснення польотів", – сказала Сапʼян.

Чиновниця зауважила, що для доведення однієї з версій необхідно провести чимало експертиз, серед яких – судово-медичні та експертизи з дешифрації "чорних скриньок". Загалом ідеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

За словами Сапʼян, у ДБР сподіваються, що ці дії дадуть слідству розуміння, як сталася трагедія.

"За попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася [...] внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих", – висловилася вона.

Також радниця з комунікації ДБР розповіла, що до розслідування буде залучено фахівців із Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Загибель пілотів під Житомиром

25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання в небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Унаслідок цього загинули троє льотчиків, зокрема пілот 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков із позивним Juice.

Українські правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент за ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Як зазначали в ДБР, особлива увага слідства буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Також у відомстві запевняли, що фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".