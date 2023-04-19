Авіаудар по Вовчанську. На місці атаки знайшли тіла двох цивільних

У Вовчанську Харківської області на місці авіаудару, який російські окупанти здійснили 18 квітня, знайшли тіла двох загиблих цивільних. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок дій окупантів загинули 50-річний чоловік та 44-річна жінка.

Також Синєгубов додав, що роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо, росіяни завдали авіаційного удару по Вовчанську ввечері 18 квітня. Внаслідок цього було пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Горіли близько 60 торговельних павільйонів. Внаслідок обстрілу зазнало поранення подружжя 68-ми та 54-х років.

Протягом доби війська РФ атакували й інші населені пункти Харківщини. Поранених унаслідок обстрілів зафіксували також у Дворічній та Петропавлівці Купʼянського району.