Авіаудари, примусова евакуація, штрафи за дзвінки: що відбувається на окупованій Луганщині

Росіяни не припиняють ані артилерійський, ані авіаційний обстріл населених пунктів, що розташовані по лінії фронту. Б’ють з реактивних систем залпового вогню, атакують з повітря. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. Окрім цього, під час примусової евакуації з населення окупованих територій, чоловіків, які здатні воювати, загарбники не пропускатимуть.

Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку, повідомив очільник Луганської області Артем Лисогор.

За його словами, чоловіки потраплятимуть в табори у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від сім’ї і передаватимуть у підпорядкування військових РФ.

Лисогор зазначив, що раніше на дахах деяких багатоповерхівок в Сєвєродонецьку можна знайти покриття та подзвонити звідти. Люди активно користувалися цією можливістю, доки про це не доклали окупаційній владі міста. Почалось відстеження та затримка населення, а нещодавно окупанти просто ввели штраф за спробу зателефонувати рідним. Ціна питання 5 тисяч рублів.

"Суцільна російська тюрма", - підкреслив Лисогор

Росіяни вкрай обмежили можливості людей, які проживають на окупованій частині Луганської області і не мають документів РФ. Загарбники перевіряють мобільні телефони населення. Окрім цього, окупанти примушують дітей брати російські паспорти і навіть не починають відбудовувати зруйнований регіон.