Авто замглавы одесской полиции сбило женщину на переходе, проехав на красный свет

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства ДТП с участием служебного автомобиля исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области, в результате которой была травмирована женщина.

Как говорится в сообщении ГБР, 3 декабря в Одессе служебный автомобиль полиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

Открыто производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения водителем, вызвавшее повреждения средней степени тяжести для потерпевшего). Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как уточняет Telegram-канал "Одесса INFO", речь идет об автомобиле начальника патрульной полиции Одесской области Александра Гостищева, который также является исполняющим обязанности замначальника Главного управления полиции в Одесской области вместо Сергея Матохина.

Судя по опубликованному фото, наезд на женщину совершило авто с полицейским номером 0129. Инцидент произошел на Окружной дороге в месте, где она разделяет Одессу и поселок Авангард, на углу с одесской улицей Магистральной.

Напомним также, что недавно на трассе Одесса — Киев попал в ДТП депутат Верховной Рады от "Слуги народа".