Байден оголосив про ліквідацію ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі

Президент США Джо Байден під час свого звернення до співвітчизників повідомив про контртерористичну операцію в Афганістані, в результаті якої було вбито ватажка "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

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"Він залишив за собою слід убивств та насильства щодо американських громадян, американських військовослужбовців, американських дипломатів та американських інтересів… Тепер правосуддя відбулося і цього лідера терористів більше немає", – заявив Байден.

Президент США додав, що ніхто із членів родини аз-Завахірі не постраждав, а також не було жертв серед цивільного населення. Він також зазначив, що Вашингтон не допустять повторного перетворення Афганістану на притулок для терористів.

Нагадаємо, що разом із тим Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".