Безпілотники потрапили в два житлових будинків у Москві (ФОТО, ВІДЕО)

У РФ заявляють про атаку вночі 30 травня безпілотників на Москву та область. Дрони атакували дві багатоповерхівки у Москві. З метою безпеки жителів евакуювали.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби та мера Москви.

Пропагандисти стверджують, що два вибухи пролунало у Новій Ризі у Підмосков'ї. Також вони нібито прогриміли в підмосковному Одинцово та Красногорську. За попередніми даними, кілька дронів збили в Ніколо-Урюпіно та на набережній в Іллінському.

Як пишуть росЗМІ, 13 збиті дронів збиті на підльоті (Рубльовка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва)

3 дрони потрапили у житлові будинки (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова).

У будинок у Москві у квартиру на 14-му поверсі залетів БПЛА, але не здетонував.

У будинку відбувається евакуація. Через НП перекрито рух вулицею Удальцова від Ленінського проспекту до вулиці Михайла Пєвцова.

В екстрених службах стверджують, що, постраждалих немає.

Крім того, російські медіа повідомили про вибух у Новій Москві (це території Московської області, які приєднали до Москви у 2012 році).

"Один безпілотник потрапив у верхні поверхи житлового будинку на Профспілковій, 98. Зруйновано фасад та скління будинку. Другий потрапив до 24-поверхового житлового будинку на вулиці Атласова в ТІНАО (Нова Москва)", - пишуть пропагандисти.

Також у префектурі Південно-Західного адміністративного округу стверджують, що мешканців трьох під'їздів будинку на Профспілковій у Москві евакуювали.