Більша частина окупованої території Запорізької області залишилася без світла та води

Місцеві телеграм-канали Запоріжжя 25 серпня повідомили про лісову пожежу в околицях окупованого Енергодара, внаслідок якої без світла та води залишилися як сам Енергодар, так і Мелітополь й Бердянськ.

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Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, місто вчергове опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води. Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - зазначив Орлов.

Вітсутня електроенергія також і в окупованому Мелітополі.

"Рашисти відносяться до мешканців тимчасово окупованих територій як до тварин. Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води. Зв‘язок також майже заблоковано. Вже місяць немає газу", - зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він підкреслив, що інакше як геноцид українського народу це назвати не можна, а окупанти відповідатимуть за кожен злочин.

Як зазначили у Бердянській міській раді, Мелітопольский, Бердянський та інші окуповані райони Запорізької області залишились без світла.

Зазначимо, на окупованих територіях Запорізької області відсутнє газопостачання ще з березня місяця внаслідок пошкодження газогону.