Більше 2000 людей загинули внаслідок землетрусу в Афганістані (ФОТО)

На заході Афганістану 7 жовтня сталися одразу декілька землетрусів магнітудою 6,3 бала, внаслідок чого загинули щонайменше 2000 людей. Ще понад 9000 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 знаходився приблизно за 40 км на північний захід від міста Герат, неподалік кордону з Іраном.

Внаслідок землетрусу 7 сіл повністю зруйновані, повідомив представник афганської національної служби боротьби зі стихійними лихами.

За словами афганських чиновників, 2053 людини загинули, ще 9240 зазнали поранень унаслідок стихії. Окрім цього, 1329 будинків були пошкоджені або зруйновані.

Кількість жертв може збільшиться, так як багато людей перебувають під завалами зруйнованих будинків.

Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

Підземні поштовхи сталися на глибині приблизно десяти кілометрів. Землетруси також відчувалися у сусідньому Ірані. Герат розташований за 120 км на схід від кордону з Іраном і вважається культурною столицею Афганістану.

За даними Світового банку за 2019 рік, у провінції проживає близько 1,9 мільйона людей.

Зазначається, що цей землетрус — один із найруйнівніших за останні 20 років.

У країні часто трапляються землетруси, особливо в гірському хребті Гіндукуш, оскільки він розташований неподалік стику Євразійської та Індійської тектонічних плит.

Так, щонайменше 1500 людей загинули та ще як мінімум 2000 отримали поранення внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1 в Афганістані, який стався 22 червня 2022 року.