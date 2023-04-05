Біля берегів Туреччини по дорозі в Україну затонуло судно: є зниклі безвісті

Біля узбережжя Туреччини затонуло вантажне судно з 14 членами екіпажу на борту, воно йшло до України з турецького порту Іскендерун до Ізмаїла.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

Вантажне судно Joe 2 йшло під прапором Гвінеї-Бісау й затонуло в районі міста Кумлуджа, що в провінції Анталія.

Сигнал лиха берегова охорона отримала о 3:47 ранку і відправила на допомогу судно, кілька катерів і два вертольоти

П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати: двох витягнули з води та перемістили гелікоптерами, ще трьох врятували інші комерційні судна. Тривають пошуки дев'ятьох людей. Усі члени екіпажу були громадянами Сирії.

Що стало причиною затоплення судна, не відомо. Головна прокуратура Кумлуджі розпочала розслідування.

Нагадаємо, в лютому в українському порту Рені на Дунаї затонула румунська баржа з 860 тоннами пшениці.