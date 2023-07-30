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Біля Костянтинівки від ракетного удару загинув чоловік, місто окупанти теж обстріляли (ФОТО)
Одна людина загинула 30 липня внаслідок, ймовірно, ракетного удару окупантів по селу Предтечине Костянтинівської громади Донецької області. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що удар було нанесено вранці о 5:30. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.
За даними ж міської військової адміністрації о обстрілів зі сторони російського агресора Предтечинський старостинський округ зазнав о 6:30. Пошкоджено два приватних будинки. Одна людина загинула.
Вже о 14:15, як зазначають у прокуратурі, росіяни обстріляли саму Костянтинівку. За попередніми даними, використано артилерію. Снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Від вибухів дістали осколкових поранень сусіди – 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Парамедики надали їм допомогу прямо місці.
В обох випадках традиційно розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, що ввечері 24 липня російскі війська відкрили вогонь по місцевій водоймі у Костянтинівці, на березі якої відпочивали люди. Загинуло дві людини, зокрема 10-річний хлопчик, а поранені були сім осіб, зокрема четверо дітей.