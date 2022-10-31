Біля Очакова армія РФ атакувала портові цивільні буксири

Війська Російської Федерації 31 жовтня завдали ударів по двом портовим цивільним буксирам. В результаті двоє людей загинули.

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Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами", — розповів спікер ОК.

Відомо, що загиблі були членами екіпажів. Ще одна людина пропала безвісти. Також один член екіпажу дістав поранення, медикам вдалося зберегти йому життя.

Окупанти продовжують обстрілювати південь України

Впродовж ночі по Нікопольському району загарбники відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Окупанти випустили 112 снарядів, понад третину спрямували по Марганцю. Одна людина загинула і ще одна дістала поранення. Пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, місцевий ліцей, адмінбудівлю, автівки та лінії електропередач.

В Миколаївській області росіяни зенітно-ракетними системами С-300 обстріляли Березнегуватську громаду. В результаті поранення зазнала одна цивільна людина, також пошкоджені приватні будинки.

За інформацією ОК "Південь", зранку 31 жовтня з літаків тактичної авіації росіяни випустили 13 ракет типу Х-101 по південним регіонам — ППО знищила всі цілі.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

Крім того, цього дня зафіксовані влучання у Харкові і Запоріжжі, а також у Черкаській, Кіровоградській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях.