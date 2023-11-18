Біля порту "Південний" підірвалося судно, яке перевозило українське зерно

Торгове судно, яке перевозило зерно, зазнало легких ушкоджень неподалік українського узбережжя Чорного моря. Ймовірно, воно натрапило на плавучу морську міну.

Про це повідомило Reuters із посиланням на дані морських спеціалістів і джерела в українському уряді.

За інформацією видання, чотири морські та торговельні джерела повідомили, що балкер Georgia S під прапором Ліберії, навантажений пшеницею, прямував із порту "Південний", коли зазнав ушкоджень у відкритому морі в четвер, 16 листопада.

Джерело в українському уряді повідомило Reuters, що, ймовірно, судно наткнулося на плавучу морську міну.

Грецька компанія Seagate Navigation, вказана на веб-сайті як власник судна, не відповіла виданню на запит про коментар.

Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, останнє відстежене судно в п’ятницю прямувало до румунського порту Констанца.

Нагадаємо, 5 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії. Корабель отримав незначні ушкодження.

А 20 вересня в Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати.

Раніше уряд Британії, посилаючись на дані своєї розвідки, попереджав, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів.

Зауважимо, рух суден до портів Великої Одеси тимчасовим коридором, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри постійні атаки країни-агресора РФ.

Судноплавство у Чорному морі

У липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

За останні кілька тижнів десятки кораблів дісталися до основних українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна в цьому районі. Це свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після зупинки "зернового коридору", погодженого з Росією, виправдалася. Загалом, коридором скористувалися більше 100 суден в обидві сторони.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що експортний потенціал українських портів знизився на 40%.