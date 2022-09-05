Біля посольства Росії у Кабулі стався вибух, є загиблі

5 вересня біля будівлі посольства Росії у столиці Афганістану Кабулі стався вибух. Внаслідок вибуху двоє співробітників російського посольства загинули, понад 10 людей поранено.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, за даними агентства, вибух скоїв смертник. У цей час біля будівлі зібралася черга на отримання віз. При цьому повідомляється, що афганська збройна охорона посольства відкривала по вогонь, що нападав.

Раніше теракти в Кабулі робили представники терористичного угруповання ІД, яке веде збройну боротьбу проти "Талібану".

Росія — одна з небагатьох країн, які зберегли посольство у Кабулі після того, як таліби захопили країну понад рік тому. Хоча Москва офіційно не визнає уряду талібів, вони ведуть переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.

Нагадаємо, що у Чернігові на вуличній виставці боєприпасів спрацював гранатомет: поранено четверо дітей та четверо дорослих.