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Боевики усилили обстрелы: снаряд попал во двор лицея, где находились 30 учеников
17 февраля около 10:25 в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории Луганской области во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества попал снаряд. В этот момент там находились 30 учащихся и 14 человек персонала.
Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской городской военно-гражданской администрации (ВГА).
Детей сразу отправили в подвальное помещение лицея. Некоторых учеников родители уже забрали домой.
"Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На место бомбежки экстренно прибыли представители Попаснянской городской военно-гражданской администрации, спасатели и полицейские.
"Известно, что противник обстрелял улицы Центральную, Первомайскую, Юбилейную пгт. Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм", — добавили в ВГА.
В Министерстве обороны сообщают, что по состоянию на 11:00 17 февраля боевики 29 раз нарушали режим прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате одного из обстрелов около 9 утра снаряд попал в задание детского сада, где в тот момент были дети.
В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов с не подконтрольной Украине территории было повреждено локомотивное депо Кондрашовская-Нова.
Кроме того, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два мирных жителя и один военный.