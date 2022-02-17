Боевики усилили обстрелы: снаряд попал во двор лицея, где находились 30 учеников

17 февраля около 10:25 в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории Луганской области во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества попал снаряд. В этот момент там находились 30 учащихся и 14 человек персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской городской военно-гражданской администрации (ВГА).

Детей сразу отправили в подвальное помещение лицея. Некоторых учеников родители уже забрали домой.

"Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов", — говорится в сообщении.

Из-за обстрела без газоснабжения осталось 70 квартир. Фото: пресс-служба ВДА Боевики обстреляли жилые дома и квартиры. Фото: пресс-служба ВДА Боевики стреляют из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Фото: пресс-служба ВДА Снаряд повредил коммунальную инфраструктуру. Фото: пресс-служба ВДА

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На место бомбежки экстренно прибыли представители Попаснянской городской военно-гражданской администрации, спасатели и полицейские.

"Известно, что противник обстрелял улицы Центральную, Первомайскую, Юбилейную пгт. Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм", — добавили в ВГА.

В Министерстве обороны сообщают, что по состоянию на 11:00 17 февраля боевики 29 раз нарушали режим прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате одного из обстрелов около 9 утра снаряд попал в задание детского сада, где в тот момент были дети.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов с не подконтрольной Украине территории было повреждено локомотивное депо Кондрашовская-Нова.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два мирных жителя и один военный.