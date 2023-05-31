Бояться наступу ЗСУ. Росіяни підірвали дорогу на кордоні з Україною та Білоруссю (ВІДЕО)

Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області біля монумента "Три сестри", розташованого на стику кордонів України, Білорусі та РФ. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі "Українській правді", що сталося це у вівторок, 30 травня.

Прикордонники зафіксували вибух був в обідній час, а в подальшому було встановлено, що росіяни підірвали дорогу сполученням Чернігів-Брянськ.

"Як бачимо від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно побоючись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор. Як я вже наголошував, наша держава виключно обороняється і Брянськ нам не треба. Однак нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв’язати війну проти Україну, тож хай краще підірвуть його", – висловився Демченко.