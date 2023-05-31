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Бояться наступу ЗСУ. Росіяни підірвали дорогу на кордоні з Україною та Білоруссю (ВІДЕО)
Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області біля монумента "Три сестри", розташованого на стику кордонів України, Білорусі та РФ. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України.
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі "Українській правді", що сталося це у вівторок, 30 травня.
Прикордонники зафіксували вибух був в обідній час, а в подальшому було встановлено, що росіяни підірвали дорогу сполученням Чернігів-Брянськ.
"Як бачимо від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно побоючись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор. Як я вже наголошував, наша держава виключно обороняється і Брянськ нам не треба. Однак нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв’язати війну проти Україну, тож хай краще підірвуть його", – висловився Демченко.Підписуйтесь на наш Telegram канал