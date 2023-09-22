Бояться прориву ЗСУ. Росіяни перекинули на південь елітні підрозділи

Найближчим часом ні Україна, ні Росія не побачать серйозних проривів на фронті, оскільки епіцентр боїв досі залишається в районі села Роботине на Оріхівському напрямку Запорізької області. Проте, Україна взяла під контроль декілька важливих висот біля населеного пункту Новопрокопівка, що створює умови для подальшого швидшого прориву підрозділів з бронетехнікою.

Про це повідомив полковник Антс Ківіселг, новий командир Центру оборонної розвідки Естонії.

Ківіселг зазначив, що для того, щоб не втратити свої позиції під натиском українців на цих напрямках, росіяни залучили підрозділи з інших ділянок лінії фронту. Зокрема, так звані елітні частини: 76-та десантно-штурмова дивізія, 7-ма десантно-штурмова дивізія та деякі підрозділи спецназу.

"Вони перегруповуються для оборони Токмака, щоб зупинити рух України на Мелітополь. Пересування туди таких елітних підрозділів добре ілюструє ситуацію, що керівництво ЗС РФ розуміло можливість успіху наступу України", - сказав він.

За його словами дана ситуація, скоріш за все, змусить Росію піти на більший ризик із застосуванням авіації в зоні бойових дій і компенсувати невдачі більш інтенсивним вогнем.

Ківіселг зазначив, що Росія не відмовилася від тактики, яка вимагає великих втрат серед особового складу, а також продовжить терор насення ракетами і безпілотниками.

"РФ продовжує проводити глибокі операції з ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Розроблені в Ірані безпілотники "Шахед" і крилаті все ще використовуються. Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше будемо побачити атаку Росії на енергетичну інфраструктуру, як це було минулого року", – спрогнозував глава розвідцентру.

Ківіселг резюмував найближчий розвиток подій таким чином, що Україна, швидше за все, продовжить наступ у напрямку Запоріжжя найближчими тижнями, а також може досягти там тактичних проривів і тактичного успіху.

Зауважимо, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

Окрім цього, сьогодні аналітики ISW повідомили, що українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони у Запорізькій області, що є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.