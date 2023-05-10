Бої за Бахмут. Окупанти відступили на два кілометри на окремих ділянках фронту, – Сирський

Завдяки продуманій обороні українських військових на Бахмутському напрямку російські окупанти не змогли втримати натиск ЗСУ та відступили на дистанцію до двох кілометрів на окремих ділянках фронту. Про це 10 травня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер" та змусило замінити їх на певних напрямках гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

"Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває", – висловився Сирський.

Нагадаємо, напередодні 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ підтвердила повідомлення засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який заявив про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ із-під Бахмута та 500 ліквідованих росіян на трьох квадратних кілометрах там.

Раніше Пригожин говорив, що "вагнерівці" вийдуть із Бахмута 10 травня через відсутність боєприпасів. Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), невиконання цієї погрози свідчить про те, що очільник "вагнерівців" усвідомлює залежність від Міноборони Росії.