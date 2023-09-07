Брав участь у боях проти ЗСУ: кримчанину повідомлено про підозру у держзраді

Служба безпеки зібрала доказову базу на жителя окупованого Криму, який перейшов на бік російських бойовиків і обстрілював з гранатомета позиції ЗСУ під Роботиним.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

На підставі зібраних доказів зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

За даними СБУ, чоловік вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у листопаді 2022 року, де був призначений на посаду стрільця.

Після короткого курсу військової підготовки бойовика направили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони загарбників.

Перебуваючи на передовій, він облаштовував фортифікаційні споруди і додаткові вогневі точки для загарбників.

Крім того, він безпосередньо обстрілював позиції українських військ.

Під час визволення цього населеного пункту від російських окупантів українські захисники взяли його у полон та передали правоохоронцям.