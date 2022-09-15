Б’ють по комунікаціям та житлу: за добу росіяни 25 разів обстріляли Донецьку область

За добу під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів Донецької області. Через ракетні та артилерійські удари виникли масові руйнування та жертви серед мирного населення. Про це зранку 15 вересня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба МВС.

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Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. У Торецьку окупанти нанесли удар по лікарні. В результаті одна людина отримала поранення, пошкоджено 3 відділення.

У Світлодарській громаді загарбники обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Також вночі ворог атакував житлові будинки в Сіверську. У Покровському районі армія РФ ударила по шахті у Мирнограді, а також по Авдіївській та Очеретинській громадах. В результаті атаки у Мирнограді одна людина отримала поранення.

В Авдіївці під ворожий вогонь потрапив центр міста. В Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку. Попередньо, постраждалих немає.

Загалом, за добу російська армія знищила та пошкодила 30 цивільних об‘єктів — 15 житлових будинків, приміщення ТЕС, лінії електропередач.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли багатоповерхівки в Слов'янську Донецької області. В результаті ворожої атак загинув 86-річний чоловік. До цього росіяни пошкодили в місті школу і житловий будинок, під завалами якого були люди. Тоді від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам, були вибиті шибки, обірвані дроти.